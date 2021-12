Flut.Dok: "Ich habe mich immer als Mensch zweiter Klasse gesehen"

Heute sind wir bei Melanie Kerkhoff aus Mönchengladbach. Durch die Hilfe nach der Flut hat sie sich selbst besser akzeptieren können - ihr Protokoll.

"Bis jetzt habe ich ein sehr turbulentes Leben geführt, was eigentlich im schönen Mayschoß weitergehen sollte. Bis zur Flutnacht haben wir auch gedacht, dass alles gut ist...

"Wir waren immer die Dazugezogenen, wir waren immer anders als die anderen." Melanie Kerkhoff

Wir wohnen jetzt seit zehn Jahren in dieser Konstellation als Wohngemeinschaft. Zuerst waren mein Mann, ich und der große Sohn in einem Familienverbund und da wir immer unsere Freunde bei uns hatten und jeder seine eigene Wohnung hatte, haben wir irgendwann gesagt: "Das wäre doch eigentlich ganz gut zusammen zu wohnen. Wenn wir sowieso immer zusammen sind, dann kann man die Wohnungen auch zusammenlegen.

"Man läuft ja nicht gerne durch die Gegend und sagt: "Juhu, ich habe einen Pflegegrad!" Melanie Kerkhoff

Wir waren immer die Dazugezogenen, wir waren immer anders als die anderen. Wir waren halt nicht die klassische Mutter-Vater-Kind-Familie, da gibt es natürlich immer wieder Nachfragen. ´Warum wohnt man in einer Wohngemeinschaft mit so vielen Erwachsenen? Das arme Kind!´ Da habe ich dann gesagt: "Das ist halt so. Ich muss doch niemandem erklären, warum ich ab und an auf Hilfe angewiesen bin. Man läuft ja nicht gerne durch die Gegend und sagt: "Juhu, ich habe einen Pflegegrad!"

"Man braucht ein bisschen Ruhe, man braucht ein Dach über dem Kopf, man braucht ein Bett." Melanie Kerkhoff

Das Thema Akzeptanz ist schon sehr wichtig, weil ich selber eine ganze Weile Probleme hatte, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin. Dadurch ging es mir natürlich nicht gut. Daher kam auch meine Essstörung. Ich war mal 125 Kilogramm schwerer als jetzt und dann kamen noch das Lipödem und das Lymphödem dazu. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, eine Fettverteilungsstörung. Das Körperfett was da wächst, kann man nicht einfach abnehmen. Ich habe mich immer als Mensch zweiter Klasse gesehen, weil ich dick war. Ich bin so groß geworden. Im Nachhinein haben wir uns gesagt: ´So schön wie Mayschoß war, aber in dem Moment hat uns Mayschoß ausgekotzt.´

Ich hatte im September meinen 13. OP-Termin für mein Lipödem. Und es braucht ja auch eine Heilzeit, man braucht ein bisschen Ruhe, man braucht ein Dach über dem Kopf, man braucht ein Bett. Eine Freundin von mir hat dann gesagt: "Ich helfe dir jetzt!“ Sie hat sich Sorgen um uns alle gemacht und hat dann viel telefoniert in Mönchengladbach, bis hin zum Bürgermeister. Die haben dann gesagt: "Wir haben eine Wohnung für Sie, die können Sie sich angucken."

"So blöd kann ich ja gar nicht sein, wenn die uns alle helfen." Melanie Kerkhoff

"Wir hatten dann ein Dach über dem Kopf, es waren Toiletten da - die grundlegenden Sachen. Es waren genügend Zimmer und wir sind nicht anspruchsvoll. Wir wollen einfach nur eine Wohnung haben, wo wir wohnen können. Wo wir durchatmen können, wo wir auch das verarbeiten, was uns passiert ist. Das wird noch lange dauern...

Wir haben dann auf einmal so viel Wertschätzung bekommen nach der Flut. Menschen die uns Geld gespendet haben, auch Sachspenden. Dinge, wo ich im Nachhinein denke: ´Wow, so blöd kann ich ja gar nicht sein, wenn die uns alle helfen.“

Protokoll: Julius Schmidt