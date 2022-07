Als die Flut kam: Chronologie der Hochwasserkatastrophe

Den ganzen Tag regnet es in Strömen. Der Deutsche Wetterdienst sagt bedrohliche Pegelstände der Flüsse voraus und meldet das an Kreisverwaltungen und Feuerwehren. Für die Region im Norden von Rheinland-Pfalz an der Grenze zu NRW solle es bald schon 100 Liter - in der Spitze sogar 200 Liter auf den Quadratmeter regnen.

Kein Flussbett: Überspülte Straße in Hagen

Hagen: Am späten Abend, gegen 23 Uhr, zieht eine Starkregenfront vom sauerländischen Altena heran. Doppelt so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat lassen kleine Flüsse wie Volme und Lenne über die Ufer treten. Straßen füllen sich mit Wasser, Bäume stürzen um, und Hänge rutschen ab. Für die nächsten 20 Stunden hört es nicht auf zu regnen.