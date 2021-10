Flut.Geschichten: "Wir müssen nach vorne gucken - zurück geht nicht mehr!"

"Ich habe immer Bücher aufbewahrt. Und jetzt musste ich sie leider selbst wegwerfen." Frank Poschmann

"Ich bin nun mal ein Sammler - zum Bedauern meiner Frau. Aber die ist gar nicht so viel anders gestrickt. Als das Wasser gestiegen ist, hat man versucht, alles so hoch wie möglich zu legen. Zum Beispiel habe ich sehr viele Schallplatten. Dann habe ich aber eine ganze Reihe Bücher vergessen. Vorne aus dem Fenster sind Bücher raus geflogen und man sah immer nur diesen Bücherberg, der wuchs und wuchs und wuchs. Das mit anzusehen war ein Trauerspiel. Ich habe immer Bücher aufbewahrt. Das war mein persönlicher Kampf gegen Bücherverbrennung. Und jetzt musste ich sie leider selbst wegwerfen. Das hat mir in der Seele weh getan.

Im Keller habe ich einige Weinflaschen gehabt. Das ging so an die 1.000 bis 1.500 Flaschen. Und da hatte ich dann auch Flutweine. Die waren alle verschlammt. Mit mehreren Freunden wurde jede einzelne Flasche gewaschen. Natürlich sind jetzt viele Etiketten ab, aber das macht dem Inhalt ja nichts. Die sind jetzt alle bei meinem Sohn im Keller und da liegen sie jetzt in Sicherheit. Hoffentlich alle im Trockenen."

"Für uns war das ein Paradies, für die Kinder war das ein Paradies. Die hatten hier sämtliche Freiheiten. Deshalb ist mein Sohn auch so drauf erpicht und sagt: "Wir verkaufen das nicht! Ich kümmere mich drum, dass wir hier wieder was machen." Nur in welcher Form das stattfindet, dass muss er alleine entscheiden. Da möchte ich mich nicht mehr einmischen.