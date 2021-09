Flut.Geschichten: "Ohne Hilfe wäre es nicht machbar, diese Existenz wieder aufzubauen"

"All das, was eigentlich so banal klingt, wünsche ich mir total zurück" Kerstin Herter

"Und dann kommt der Moment, an dem du merkst: Okay, es ist alles an Schutt rausgeräumt, was kommt denn jetzt? Lässt sich das finanziell irgendwie stemmen? Macht es Sinn, das wieder aufzubauen? Ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir alle leben, dass wir gesund sind, dass wir hier sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sind dankbar, dass wir diese Räume noch haben, dass wir nicht komplett abreißen mussten. Und vor allen Dingen sind wir auch dankbar für die vielen helfenden Hände, in welcher Form auch immer.

Du kannst die tollsten Pläne haben, wenn du nicht so viel Unterstützung und so viel Hilfe hast, dann kannst du das nicht stemmen. Und manchmal ist uns das selber unangenehm, weil wir wissen, dass wir diese Hilfe, die wir da bekommen, nie wieder gut machen können. Aber ohne die wäre es einfach nicht machbar, diese Existenz wieder aufzubauen.

Wenn ich an Zukunft denke, dann stelle ich mir einfach eine schöne Eröffnungsfeier vor, dass wieder Leben hier einkehrt, dass unser Geschäft wieder lebendig wird, dass die Stadt wieder lebendig wird. Dass auf den Straßen wieder Passanten sind, dass es wieder ein ganz normales Einkaufen gibt. Also all das, was eigentlich so banal klingt, wünsche ich mir total zurück."

Protokoll: Julius Schmidt