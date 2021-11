Flut.Geschichten: "Der Zusammenhalt hat Hoffnung gegeben"

"Das ist eigentlich das schönste Gefühl, das man haben kann, in dieser Zeit." Thomas Neisse

"Das ganze Dorf war in Aufruhr. Hier wurden Keller ausgeräumt, Sachen rausgeworfen. Wir Landwirte sind sehr gut vernetzt. Wir haben Whatsapp-Gruppen, in die jeder reinschreiben kann. Wer Hilfe benötigt, der hat sich gemeldet. Und es hat sich immer jemand gefunden, der dann irgendwas organisieren konnte.

Was hat Hoffnung gegeben in diesen Zeiten? Der ganze Zusammenhalt, der wirklich von allen Seiten kam. Ob das jetzt von den Dorfbewohnern war, von den mittelständischen Unternehmen, die hier geholfen haben, Bauunternehmer, Landwirte, Handwerker. Das hat schon Hoffnung gemacht.

Man hat gemerkt, dass die Leute sich bewusst sind, dass hier die Landwirte geholfen haben und auch dankbar dafür sind. Nach der Flut haben die Anwohner, denen wir Sandsäcke verteilt haben, im Feld ein riesiges Plakat aufgehangen mit der Aufschrift "Dankeschön" und einem riesigen Herz.

Man nimmt das mit der Flut dann einfach so hin und muss das Beste draus machen. Wenn man ein "Dankeschön" bekommen hat, in welcher Form auch immer, ob mit einem Fest oder mit Spenden oder sonst irgendwas, ist das natürlich erstmal ein schönes Gefühl. Auch dass man anderen helfen konnte. Das ist eigentlich das schönste Gefühl, das man haben kann, in dieser Zeit."

Protokoll: Julius Schmidt