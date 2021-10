Flut.Geschichten: "Lassen Sie den Katastrophenfall ausrufen!"

Heute sind wir bei der Cornelia Weigand, der Bürgermeisterin von Altenahr. Sie sorgte sich während des Hochwassers um das Leben der Bürgerinnen und Bürger - ihr Protokoll.

"Ab dann war an dem Abend nur noch Funktionieren angesagt." Cornelia Weigand

"Ich bin Atheistin, aber ich hab als einer der letzten Aktionen, bevor ich aus dem Rathaus rausgegangen bin, unseren Pfarrer hier angerufen und gesagt: 'Bitte beten Sie für unsere Menschen!'

Ich war am frühen Nachmittag nochmal kurz zu Hause, hab was gegessen, und bin dann in unsere Einsatzleitzentrale gefahren. Unser Jahrhunderthochwasser vor fünf Jahren, lag im Pegel Altenahr bei 3,71 Meter. Und als ich dann in dieser Zentrale war, haben wir uns die Prognosen angeschaut und in der Zeit ist die Prognose hochgegangen - auf 5,50 Meter. Dann haben wir uns gesagt: 'Das müssen wir auf jeden Fall ernst nehmen!' Irgendwas ist passiert, dass sie den Wert hochsetzen mussten.

Und dann war nur der Hinweis von meinem stellvertretenden Wehrleiter: 'Frau Weigand, lassen Sie den Katastrophenfall ausrufen!' Ab dann war an dem Abend nur noch Funktionieren angesagt und schauen: Was kann man denn überhaupt noch machen? Anrufe entgegennehmen, dann fingen die ganzen Netze an zu brechen - und dann war der Strom irgendwann weg."