Flut.Geschichten: "Wir kamen nicht mehr raus"

Heute sind wir bei Feuerwehrmann Mike Jabor. Er ist 35 Jahre alt und seit 17 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Altena aktiv. Erst jetzt wurde ihm das Risiko seines Hobbys wirklich bewusst - sein Protokoll.

"Wir dachten uns, es wird schon nichts Wildes sein." Mike Jabor

"Der Augenblick, der in Erinnerung bleibt ist der, als die Leute im Dunkeln an ihren Haustüren standen, mit ihren Armen gewunken und gerufen haben: „Bitte helft uns!“ und wir konnten nichts tun und mussten die Leute da in ihrem Leid stehen lassen.

Die Alarmierung zum Unwetter kam in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli. Wir lagen natürlich alle im Bett und wurden zu einem ganz normalen Unwetter-Einsatz hier zur Feuerwehr gerufen. Wir hatten noch ein bisschen Spaß am Anfang unter Kameraden und dachten uns: ´Es wird schon nichts Wildes sein´. Aber dann kam ein Ereignis nach dem anderen..."