Ein Toter bei Flugzeugabsturz im Münsterland

Beim Absturz eines Ultraleichtfliegers auf einem Flugplatz im Münsterland am Sonntag (13.10.2019) ist ein 54-jähriger Passagier gestorben. Der 55-jährige Pilot habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Eine weitere Person war nicht an Bord.