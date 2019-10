WDR.de: An den NRW-Flughäfen gab es immer wieder Probleme mit Kötter Security. Können private Anbieter überhaupt zufriedenstellend für die Sicherheit an Flughäfen sorgen?

Tim Röder (Gewerkschaft der Polizei)

Röder: Das kann man so pauschal nicht sagen. Allerdings kritisieren wir seit Jahren, dass die derzeitige Sicherheitsstruktur an den deutschen Flughäfen eine große Anzahl an Risiken birgt. Aus unserer Sicht gehört diese hoch prägnante Aufgabe in staatliche Hände zurück. Ideal wäre eine Bundesanstalt des öffentlichen Rechts, die für die Flugsicherheit zuständig ist. Ich bin der Meinung, die Sicherheit sollte dem Staat generell mehr Wert sein. Ob Polizei, Feuerwehr oder andere – ein etwas höherer Einsatz für diese Kräfte wäre wünschenswert.

WDR.de: Wo lägen die Vorteile einer solchen Verstaatlichung?

Röder: Momentan sieht es so aus, dass sehr viele Behörden auf unterschiedlichen Verantwortungsebenen an der Flughafensicherheit beteiligt sind. Eine Bundesanstalt könnte das alles bündeln, man hätte zum Beispiel die Einstellungen, Aus- und Fortbildungen in einer Hand. Ein weiterer Vorteil: Es entstünde ein klares Berufsbild des Luftsicherheitsassistenten, mit einer geregelten Ausbildung. Das fehlt derzeit.

WDR.de: Was ist mit den derzeit privat angestellten Sicherheitsmitarbeitern, wenn die Kontrollen wieder komplett in staatliche Hände gelegt würden?

Röder: Es ist denkbar, dass man in eine zukünftige Bundesanstalt Mitarbeiter integriert, die derzeit bei privaten Anbietern beschäftigt sind. Am Münchener Flughafen wird das beispielsweise schon gemacht.

Das Interview führte Peter Neuhaus.