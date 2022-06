Verkehr an Pfingsten: Lange Warteschlangen an Flughäfen wegen Personalmangel

Verdi bestätigte dem WDR auf Anfrage, dass dies am Personalmangel im Security-Bereich läge. Den Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft zufolge fehlten pro Schicht 100 bis 140 Mitarbeiter. Eine Reisende sprach von einem Chaos, dass sie so noch nie erlebt habe, obwohl sie viel in Europa unterwegs sei.

226.000 Reisende am Pfingstwochenende

Am Pfingstwochenende rechnet man in Düsseldorf mit 226.000 Passagieren. Jenen, die am Freitag noch nicht in einer langen Schlange standen, kann man angesichts dieser hohen Zahl nur raten, früh anzureisen und sich im Vorfeld gut zu informieren.

Pfingsten dürfte nur ein Vorgeschmack auf die Sommerferien sein. Der Düsseldorfer Flughafen stellt sich auch in der Hauptreisezeit auf lange Schlangen und Verzögerungen ein. Man müsse weiter damit rechnen, dass Passagiere besonders in den Morgenstunden und nach späten Ankünften Geduld brauchten, sagte Flughafenchef Thomas Schnalke am Freitag.

Verzögerungen europaweit

Der Personalmangel bei Dienstleistern der Passagierabfertigung führe europaweit zu Verzögerungen und zum Teil erheblichen Wartezeiten für die Fluggäste. Die Sommerferien in NRW beginnen in drei Wochen.

Der Flughafen kündigte eigene Maßnahmen an, die die Dienstleister entlasten sollen. So soll in den Ferien bei der Gepäckausladung ein eigenes Team des Flughafens die Dienstleister der Fluggesellschaften unterstützen. Servicekräfte des Flughafens sollen auch an den Gepäckbändern zum Einsatz kommen und dort bei längeren Wartezeiten Wasser verteilen.