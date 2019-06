Zu wenig und schlecht ausgebildetes Personal, zu wenig Sicherheit und viel zu lange Wartezeiten: Die SPD in NRW sieht erheblichen Verbesserungsbedarf bei den Sicherheitskontrollen an den Flughäfen. Deswegen soll sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Thema beschäftigen und dafür sorgen, dass es auch im Bund auf die Tagesordnung kommt.

Kritik: Gewinnorientierung als oberste Maxime

Wenig Personal, lange Schlangen

Für die Kontrollen sind eigentlich staatliche Stellen zuständig - die Bundespolizei an den großen Airports wie Düsseldorf oder Köln-Bonn, die Verkehrsaufsicht an den kleineren. Seit 1993 werden aber an fast allen NRW-Flughäfen private Dienstleister damit beauftragt. An denen wird immer wieder Kritik laut: Sie arbeiteten gewinnorientiert - sparten also am Personal. Die Folge: lange Warteschlangen, Dauerstress und ein steigendes Sicherheitsrisiko.

SPD will eine Anstalt öffentlichen Rechts