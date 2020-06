Köln-Bonn: Verwaistes Flughafen-Parkhaus wird Kunstgalerie

Im Parkhaus 1 des Flughafens Köln-Bonn ist zurzeit viel Platz. Wegen des Coronavirus finden nur ein Bruchteil der sonst üblichen Flüge statt. So hat der Flughafen Raum für ein ungewöhnliches Kulturprojekt. Unter dem Titel "Nachtbrötchen" verwandelt sich das Parkhaus am ersten Juni-Wochenende (06./07.2020) in eine Drive-In-Galerie. Das Parkhaus wird zur Bühne für Kunst und Musik.

Initiatoren der Veranstaltung sind die "Overhead Gallery" aus Münster, die "Part2Gallery" und das DJ -Ensemble "Strandpiraten" aus Düsseldorf, das Club-Sound beisteuert.

Lebenszeichen aus der Kulturszene

"Kaugumminobbi" von Käpten Nobbi

Die Macher haben aber noch etwas anderes im Sinn: "Derzeit ist die Kulturszene existenziell von der Corona-Krise betroffen. Klassische Veranstaltungen, Ausstellungen oder Kunstmessen finden nicht statt" , sagt Dieter Nusbaum von der "Overhead Gallery". Für viele Künstler seien somit alle Einnahmequellen vollständig versiegt: "Wir möchten mit dieser unkonventionellen Aktion ein Lebenszeichen aus der Branche senden und trotz widriger Bedingungen Kunst zugänglich zu machen."

Schau mit dem Auto "erfahren"

Die Idee einer Parkhaus-Ausstellung kam den Initiatoren, weil aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen größere Veranstaltungen nicht erlaubt sind. Im Parkhaus können die Besucher problemlos die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten und die Ausstellung mit ihrem Auto buchstäblich "erfahren".

40 Künstler zeigen 300 Werke aus Malerei, Zeichnung, Skulptur und Fotografie mit dem Schwerpunkt auf Pop Art und Street Art. Die Kölner "Light Life"-Gesellschaft realisiert eine Lichtinstallation .

Stand: 03.06.2020, 16:44