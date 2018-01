Wieder Landungen am Flughafen Köln/Bonn

Am Dienstagvormittag (09.01.2018) hatte ein Pilot einen Schaden in der Asphaltdecke der großen Start- und Landebahn entdeckt. Daraufhin waren bis 13 Uhr keine Landungen möglich. Das etwa fußgroße und wenige Zentimeter tiefe Loch in der Asphaltdecke wurde innerhalb weniger Stunden gefüllt.

Insgesamt 10 Maschinen konnten wegen des kaputten Asphalts nicht wie gewohnt landen, sondern mussten nach Dortmund, Düsseldorf und Frankfurt/ Hahn umgeleitet werden, so ein Flughafensprecher. Zwei Landungen fanden nicht statt. Da die Querwindbahn momentan saniert werde, konnte sie nicht als Ersatzlandebahn genutzt werden.

Stand: 09.01.2018, 13:41