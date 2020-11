Vorerst kein Geld für NRW-Flughäfen

Beim Luftverkehrsgipfel hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) heute keine Soforthilfen für die in der Corona-Krise angeschlagenen Flughäfen zugesagt. Bund und Länder wollen allerdings in den kommenden beiden Wochen finanzielle Lösungen entwerfen, um die Flughäfen zu unterstützen.

Über 70 Prozent weniger Passagiere als vergangenes Jahr hatten bei den Flughäfen für massive Verluste gesorgt, rund zwei Drittel der Beschäftigten ist momentan in Kurzarbeit. Ohne Unterstützung durch den Bund stünde wohl jeder fünfte Arbeitsplatz vor dem Aus, so der Branchenverband BDL.

Plan: Corona-Hilfen verlängern und erweitern

Konkret will das Bundesverkehrsministerium die Fristen für Corona-Hilfen bis Ende März 2021 verlängern, auch für Fixkosten an den Flughäfen soll es finanzielle Hilfen geben. So könnten alle 180.000 Arbeitsplätze an deutschen Flughäfen gesichert werden. Die Flughäfen hatten vor dem Treffen einen Ausgleich für die Einschränkungen aus dem Frühjahr gefordert - in Höhe von 740 Millionen Euro.

Auch der Flughafen Düsseldorf braucht Geld

Beispiel Flughafen Düsseldorf: Dort hatte man wegen der Einbußen durch die Corona-Pandemie auf direkte finanzielle Unterstützung gehofft. Die Verantwortlichen betonen, man sei unverschuldet in Not geraten. Der Flughafen habe in Betrieb bleiben müssen, um Urlauber nach Hause zu holen und die Versorgung zu sichern. Allein das habe den Airport bisher 50 Millionen Euro gekostet. Mindestens die möchte man jetzt zurück.

Für kleinere Flughäfen geht es allerdings nicht mehr nur um Rückzahlungen, sondern um die Existenz. Denn auch die Anzahl der deutschen Flughäfen war Teil der heutigen Verhandlungen.

"In der Menge sind es tatsächlich zu viele"

"In der heutigen Menge sind es tatsächlich zu viele", sagte Thomas Jarzombek (CDU), Luftfahrt-Koordinator der Bundesregierung, heute in WDR5. Man müsse längerfristig darüber nachdenken, die Anzahl zu reduzieren und die Auslastung der verbleibenden Flughäfen zu optimieren.