Flughafenchaos: Werden ausländische Hilfskräfte das Problem lösen?

Endlose Wartenschlangen vor dem Check-In, verspätete oder ganz ausfallende Flüge, verschollene Koffer - ausgerechnet zu Ferienbeginn herrscht an den Flughäfen auch in NRW totales Chaos. Die Gründe dafür sind vielfältig - vor allem fehlt Personal, das während der Pandemie in andere Branchen abgewandert ist. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt ein offener Brief der Lufthansa an die Kunden, in dem die Airline ankündigt, dass sich die Situation in den nächsten Wochen " kurzfristig kaum verbessern " werde, auch wenn man " alles Menschenmögliche leisten " wolle.

Am Mittwochmorgen kam dann noch eine weitere Panne hinzu: Nach Auskunft der Deutschen Flugsicherung gab es in der Nacht Probleme beim Aufspielen einer neuen Flugsicherungsoftware, die ab sechs Uhr früh zu massiven Problemen in weiten Teilen des Luftverkehrs über Deutschland geführt habe.