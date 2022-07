Auch heute längere Wartezeiten an Flughäfen möglich

Wer heute in den Urlaub fliegt, muss sich an den NRW-Flughäfen noch einmal auf mögliche Wartezeiten einstellen. An den Airports Köln/Bonn und Düsseldorf gibt es heute vereinzelt Flugausfälle und Verspätungen. Der Pressesprecher des Kölner Flughafens, Lukas Weinberger, sagte dem WDR, aktuell gebe es Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen: "Die Prozesse laufen aber ruhig und geordnet ab, die Menschen warten geduldig" , so Weinberger.

Er bittet die Reisenden um Mithilfe, um die Wartezeiten nicht noch auszudehnen. "Es hilft, wenn Reisende sich bei den Airlines über Check-in-Zeiten informieren, Flüssigkeiten richtig verpacken und den Laptop für die Kontrolle griffbereit halten." Zum dritten Ferienwochenende erwartet der Flughafen Köln/Bonn rund 108.000 Reisende, der Flughafen Düsseldorf rechnet mit 179.000 Fluggästen.