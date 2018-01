An allen sechs Flughäfen in NRW sind im vergangenen Jahr mehr Menschen gestartet oder gelandet als 2016. Nach Angaben der Flughäfen wurden in Düsseldorf, Köln/Bonn, Weeze, Dortmund, Münster/Osnabrück und Paderborn/Lippstadt insgesamt rund 43 Millionen Fluggäste abgefertigt - das bedeutet ein Plus von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Düsseldorf trotzt Air -Berlin-Pleite

Trotz der Pleite von Air Berlin Ende 2017 erzielte Düsseldorf den achten Passagierrekord in Folge: Nordrhein-Westfalens größter Flughafen zählte 24,6 Millionen Passagiere - ein Plus von 4,8 Prozent. " Wir werden die Lücke, die Air Berlin hinterlassen hat, bis zum Sommer 2018 geschlossen haben ", kündigte Flughafensprecher Thomas Kötter am Freitag (05.01.2018) an.

Das größte Plus - einen Zuwachs von 23,2 Prozent auf 970.000 Passagiere - verzeichnete der Airport Münster/Osnabrück.