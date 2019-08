Worum geht es konkret?

Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Dienstag (06.09.2019) mit zwei Klagen von Fluggästen: Einmal hatte eine Fluggesellschaft Passagieren die Mitnahme von Frankfurt nach Las Vegas verweigert. Sie flogen am folgenden Tag, kamen mit 30 Stunden Verspätung an und verlangen nun Hotel- und Mietwagenkosten zurück.

Im zweiten Fall verpassten Fluggäste wegen verspätetem Abflug nach Namibia ihre Buchung in einer Safari-Lodge und mussten statt dessen in Windhoek ein Hotelzimmer nehmen. In beiden Fällen zahlten die Fluggesellschaften jeweils nur die nach der Fluggastrechteverordnung vorgesehenen 600 Euro.

Was ist nun zu klären?

Der BGH soll nun klären, ob diese Pauschalen und zusätzliche Erstattungsforderungen addiert werden dürfen oder miteinander verrechnet werden müssen. Die EU-Verordnung ist an dieser Stelle schwammig. Dort ist zwar die Rede von weitergehenden Schadensersatzansprüchen über die Pauschalen hinaus. Aber auch, dass sie "auf einen solchen Schadensersatzanspruch angerechnet werden" können.

Welche Rechte gibt es bereits?

Die EU-Fluggastverordnung verpflichtet Fluggesellschaften zu festgelegten Entschädigungsleistungen. Sie staffeln sich nach der Länge des Fluges und dem Ausmaß der Verspätung. Fällt ein Flug komplett aus, ist entscheidend, wie lange im Voraus die Annullierung angekündigt und ob ein Ersatzflug angeboten wurde.