Keine Konkurrenz zu Inkasso-Anbietern

Gerade bestimmte Billigflieger würden langsam oder gar nicht zahlen, sagte Schuldzinski zur bisherigen Zahlungsmoral der Airlines. Die neue App solle nicht in Konkurrenz zu privaten Anbietern treten, die als Inkasso-Unternehmen im Auftrag von Verbrauchern bei den Airlines Geld eintreiben - gegen teils hohe Gebühren. Vielmehr wolle man die "Eigeninitiative" der Verbraucher unterstützen. Im Klartext: Im Konfliktfall muss der Verbraucher seinen Anspruch ohne App-Hilfe durchsetzen.

Beratung auch direkt bei Verbraucherzentrale

Denn für den Fall, dass die Airline die Forderungen aus dem per App erstellten Anschreiben ablehnt, verweist die App die Nutzer an andere Stellen: zum Beispiel an die Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr (söp) oder an die Schlichtungsstelle Luftverkehr beim Bundesamt für Justiz. Enttäuschte Flugkunden können sich - gegen Gebühren ab 20 Euro - in Konfliktfällen auch von den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale helfen lassen.