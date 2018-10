"Fluggastrechte-App": Entschädigung per Handy?

Angesichts der vielen Ausfälle und Verspätungen im Flugverkehr fordert die NRW-Regierungskoalition aus CDU und FDP die konkrete Stärkung der Verbraucherrechte. Eine "Fluggastrechte-App" solle künftig ermöglichen, Entschädigungen per Handy geltend zu machen, heißt es in einem gemeinsamen Fraktionsantrag für die Landtagssitzung am Donnerstag (11.10.2018).