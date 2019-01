Schnee in Bayern: NRW-Flüge fallen aus

Saftige Verspätungen, gestrichene Flüge: Der starke Schneefall am Samstag (05.01.2019) im Alpenraum hat Auswirkungen bis nach Nordrhein-Westfalen hinein - und das am letzten Wochenende vor Schulbeginn. Besonders betroffen war der Münchner Flughafen: Eine Maschine mit Ziel Dortmund landete am Morgen noch relativ pünktlich. Am Mittag betrug die Verspätung bei zwei Fliegern in Köln-Bonn aber schon mehr als zwei Stunden.

Verspätungen häuften sich

Weil sich die Verspätungen häuften, zogen einige Airlines die Notbremse und strichen Flüge von und nach München, auch am Flughafen Münster/Osnabrück. Die Info-Tafeln im WDR-Videotext verzeichnen Stornierungen bis in den Abend hinein.