Flughafen Köln/Bonn: Zahlreiche Flugausfälle erwartet wegen Warnstreiks

Passagiere müssen sich am Rosenmontag am Flughafen Köln/Bonn auf lange Warteschlangen und Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an den Passagier-Kontrollen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Flug vor der Anreise checken

Passagiere sollten sich deshalb vorab bei ihren Fluggesellschaften oder Reiseveranstaltern über den aktuellen Flugstatus informieren, teilte der Flughafen mit. Außerdem sollten Reisende möglichst wenig Handgepäck mitnehmen, um die Kontrollen zu beschleunigen.

Ursprünglich waren für Rosenmontag nach Angaben des Flughafens insgesamt 126 Flüge mit rund 13.000 Fluggästen geplant. Bereits am Sonntagabend waren fast die Hälfte der Flüge gestrichen.

Verdi fordert 1 Euro mehr pro Stunde

Hintergrund des Warnstreiks ist der aktuelle Tarifstreit in der Luftsicherheitsbranche. Die Gewerkschaft fordert mindestens 1 Euro mehr Stundenlohn. Vergangenen Freitag hatte die Gewerkschaft zu einem Warnstreik am Flughafen Düsseldorf aufgerufen. Dort mussten 160 Flüge gestrichen werden.