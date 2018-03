Wenn es den Kranichen im Herbst in den nördlichen Brutgebieten zu kalt wird, ziehen sie wieder in den Süden. Sie starten von der Boddenlandschaft an der Ostsee, wo die deutschen Kraniche ihre Brutgebiete haben. An der deutschen Küste legen im Herbst aber auch Kraniche aus Skandinavien, Polen oder Russland einen Zwischenstopp ein, um von dort aus auf kürzestem Wege bis nach Frankreich, Spanien oder sogar Nordafrika zu fliegen. Dabei fliegen die Kraniche oft mehrere hundert Kilometer am Tag.