Warnung vor Betrug

Bei der Suche nach einer privaten Unterkunft sollte man sich übrigens vor Betrügerinnen und Betrügern in Acht nehmen. Die Beratungsstelle Jadwiga, die auf die Themen Menschenhandel und Zwangsprostitution spezialisiert ist, warnt vor allem Frauen vor einer möglichen Ausbeutung. "Die Frauen müssen auf ihren Pass und ihr Telefon aufpassen, Namen und Adresse von Gastgebern notieren und auch Frauen nicht blind vertrauen - Menschenhändler sind nicht nur Männer" , sagte Jadwiga-Leiterin Monika Cissek-Evans.

Auch die Bundespolizei warnt "alleinreisende Jugendliche und Frauen vor auffälligen Übernachtungsangeboten" . Der dringende Rat: "Wenden Sie sich nur an offizielle Stellen! Wenn Sie etwas Suspektes beobachten, wenden Sie sich bitte an die Polizei."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wie komme ich an eine öffentliche Unterkunft?

Wer aus der Ukraine nach Nordrhein-Westfalen kommen will, eine kostenlose Unterkunft braucht und noch kein genaues Ziel hat, kann direkt die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum aufsuchen. Das teilte das NRW-Flüchtlingsministerium auf WDR -Anfrage mit.

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) liegt etwa zwei Kilometer entfernt vom Hauptbahnhof Bochum. Adresse: Gersteinring 50 in Bochum. Telefon: +49-293182-6600. Die Einrichtung ist an jedem Tag und zu jeder Uhrzeit geöffnet, auch nachts. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird aber ausdrücklich eine Anmeldung zwischen 8.00 und 16.00 Uhr empfohlen, auch am Wochenende und an Feiertagen.

"Die Schutzsuchenden werden dann dort registriert und zunächst in Landeseinrichtungen untergebracht, bevor sie auf kommunale Einrichtungen verteilt werden", so das Ministerium.

Das Land NRW verfügt bislang über 33 Unterkünfte für insgesamt 21.000 Menschen. Davon sind allerdings viele Plätze schon mit Menschen aus anderen Nationen belegt. Wegen des Kriegs in der Ukraine will das Land künftig Platz für insgesamt 25.000 Menschen bereithalten.