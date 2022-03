Banken unterstützen bei ukrainischem Bargeld

Wer auf der Flucht vor allem Bargeld dabei hatte und dies in NRW nutzen möchte, steht oft vor einem Problem: Viele Banken nehmen die ukrainische Währung Hryvnia nicht an. Sie kann in der Regel auch nicht in deutschen Wechselstuben getauscht werden. Schon vor dem Krieg galt die Währung in Deutschland als eher exotisch. Die Nachfrage danach war sehr gering.

Die Ukrainische Nationalbank empfiehlt deshalb, Geld nicht in bar mitzunehmen sondern im Ausland direkt in der jeweiligen Landeswährung abzuheben. Einige Banken versuchen, ankommenden Menschen aus der Ukraine entgegenzukommen: Bei Vorzeigen des ukrainischen Passes werden keine Gebühren erhoben, um auf ukrainische Konten zuzugreifen. In den kommenden Wochen soll zu diesem Problem eine EU -weite Lösung erarbeitet werden.

Weitere Informationen zum Geldtransfer von und in die Ukraine gibt es hier: