Ukrainer in NRW: Welche Corona-Regeln muss ich in Nordrhein-Westfalen beachten?

Wo gilt eine Maskenpflicht?

Momentan muss man noch an vielen Orten eine Maske tragen. Es ist Pflicht, mindestens eine sogenannte medizinische Maske zu tragen, also eine OP-Maske. Ein Tuch oder Schal reicht nicht aus. Häufig wird empfohlen, eine FFP2-Maske zu tragen - das ist aber keine Pflicht. Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, müssen keine Maske tragen. Schulkinder, die höchstens 13 Jahre alt sind, dürfen eine Stoffmaske tragen, wenn ihnen keine OP-Maske oder FFP2-Maske passt.

Die Maskenpflicht gilt in Nordrhein-Westfalen (NRW) unter anderem in folgenden Situationen. Das kann sich in den kommenden Wochen aber ändern:

in vielen Innenräumen, zum Beispiel in allen Geschäften, bei Friseuren und Ärzten

in allen Bussen und Bahnen - auch drinnen und draußen an Haltestellen und an Bahnhöfen

ganz selten auch im Freien, wenn die Behörden das anordnen

Hier zum Beispiel muss man keine Maske tragen:

fast immer im Freien

am festen Sitzplatz in der Gastronomie (Imbiss, Café, Bar, Restaurant, Kneipe usw.)

Wann muss man nachweisen, dass man geimpft, genesen oder getestet ist (3G-Regel)?

3G-Schild am Eingang einer Gaststätte

In vielen Situationen gilt für Erwachsene die 3G-Regel. Für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren gilt das nicht. 3G bedeutet: Man muss geimpft, genesen oder getestet sein. Die Regel gilt momentan zum Beispiel in folgenden Situationen. Das wird sich in den kommenden Wochen aber ändern:

in Bussen und Bahnen (Aber: In den Fernzügen ICE, IC, EC gilt für Geflüchtete aus der Ukraine eine Ausnahme - sie müssen nicht geimpft, genesen oder getestet sein.)

in der Gastronomie (Imbiss, Café, Bar, Restaurant, Kneipe usw.)

in Hotels und anderen Übernachtungsangeboten

in Bibliotheken

in Kultureinrichtungen (Museen usw.)

bei Kulturveranstaltungen (Konzerte usw.)

in Schwimmbädern

im Zoo

bei Friseuren

in Nagel-Studios

bei der gemeinsamen Sportausübung

beim Besuch von vielen Sportveranstaltungen

Wo muss man keinen Nachweis erbringen? Wo dürfen alle rein?

An vielen Orten muss man nicht geimpft, genesen oder getestet sein. Zum Beispiel hier:

in allen Geschäften

in Behörden

in Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen

Was bedeutet geimpft, genesen oder getestet?

"Geimpft" bedeutet: Man muss nachweisen können, dass man zwei Impfungen mit einem der folgenden Impfstoffe bekommen hat, die in der Europäischen Union zugelassen sind: Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson oder Novavax. Eine kostenlose Corona-Impfung und Beratung erhält man zum Beispiel in den Impfzentren und bei Ärztinnen und Ärzten.

"Genesen" bedeutet: Man braucht einen positiven PCR-Test-Nachweis, dass man Corona hatte. Der Test muss mindestens 28 Tage alt sein. Er darf aber nicht älter als 90 Tage sein. Nur in diesem Zeitraum gilt man offiziell als genesen. Wer Corona hatte, aber das nicht nachweisen kann, sollte sich von einem Arzt oder einer Ärztin beraten lassen.

"Getestet" bedeutet: Man muss einen negativen Test-Nachweis haben. Das kann ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test sein oder ein höchstens 24 Stunden alter Schnelltest. Es gibt zahlreiche Teststellen, wo man einen kostenlosen Schnelltest machen lassen kann.

Der Nachweis, dass man geimpft, genesen oder getestet ist, ist in Nordrhein-Westfalen in Papierform oder digital möglich. Den digitalen Nachweis kann man zum Beispiel in der CovPass-App oder in der Corona-Warn-App im Smartphone speichern.

Wann muss man geimpft oder genesen sein und zusätzlich getestet (2G+)?

In manchen Situationen gilt die 2G-plus-Regel (2G+). Bedeutet: Erwachsene müssen geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein. Das gilt zum Beispiel in folgenden Situationen. Das wird sich in den kommenden Wochen aber ändern:

bei Volksfesten

bei privaten Feiern mit Tanz (Geburtstagsfeiern, Hochzeiten usw.)

Welche Regeln gelten für Treffen mit mehreren Menschen?

Für Treffen mit mehreren Menschen gelten zurzeit noch Kontaktbeschränkungen. Die Regel soll in den kommenden Tagen aber aufgehoben werden. Die Kontaktbeschränkungen gelten nur dann, wenn an einem Treffen mindestens ein Erwachsener teilnimmt, der nicht offiziell geimpft oder genesen ist. Dann darf man sich nur mit Menschen treffen, mit denen man zusammenwohnt. Außerdem dürfen noch zwei weitere Menschen an dem Treffen teilnehmen, die ebenfalls zusammenwohnen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.