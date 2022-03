Dem Krieg in der Ukraine entflohen und in Deutschland angekommen. Also komplett in Sicherheit? Leider nein. Schon am Bahnhof warten neue Gefahren auf die Menschen. Auf was sie achten müssen, welche Gefahren drohen und wie Passanten helfen können.

Die Situation an den großen Bahnhöfen im Land ist sehr unübersichtlich. Und das wissen auch Kriminelle. Sie versuchen, aus der Not von Menschen, die aus der Ukraine kommen, Kapital zu schlagen.

Unbedingt immer offizielle Stellen aufsuchen

"Es gibt zwei Phänomene" , erklärt Andreas Roßkopf von der Gewerkschaft der Polizei. " Zum einen stehen da Menschen mit Schildern, auf denen steht 'biete Arbeit'" oder 'biete Wohnung', darauf sollten sich die Menschen auf keinen Fall einlassen."