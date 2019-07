Der rechtliche und politische Kampf um das in Lampedusa gelandete Rettungsschiff "Sea Watch 3" hat am Samstag (06.07.2019) Tausende in 13 NRW -Städten dazu animiert, für die Seenotrettung zu demonstrieren. Städte wie Düsseldorf, Köln, Dortmund, Münster oder Wetter hatten sich außerdem bereit erklärt, Flüchtlinge von der "Sea Watch 3" aufzunehmen.