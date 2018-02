Mehr Klagen von Asylbewerbern

Bei Asylklagen haben die Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen 2017 einen starken Anstieg verzeichnet. Die Zahl der neuen Hauptverfahren kletterte gegenüber dem Vorjahr um 55 Prozent auf mehr als 61.600, wie das Justizministerium in Düsseldorf am Samstag (17.02.2018) mitteilte.