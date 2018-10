Bessere Finanzierung, mehr Kontrolle

Stamp fordert vom Bund eine bessere Finanzierung der Kurse. Die Unterrichtsklassen müssten homogener zusammen gesetzt werden, im Einzelfall brauche es auch mehr Zeit, um Deutsch zu lernen. Im Gegenzug sollen die Kursanbieter die Teilnehmer stärker in die Pflicht nehmen, ihre Anwesenheit genauer überprüfen, den Lernstand regelmäßig überprüfen.

Minister: Mehr Zeit im Einzelfall

Und: Der Integrationsminister will mehr Menschen ermöglichen, an solchen Kursen teilzunehmen. Davon sollen vor allem Flüchtlinge profitieren, bei denen ein Bleiberecht noch nicht endgültig geklärt ist, die aber bis dahin wahrscheinlich länger in Deutschland bleiben werden.

Stand: 10.10.2018, 06:00