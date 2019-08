Die Behauptung

Am Donnerstag (01.08.2019) begann das neue Kita -Jahr in NRW . In vielen Kitas sind die Plätze jedoch rar. Das liege unter anderem an Flüchtlingskindern, die bei der Vergabe bevorzugt würden, beklagen Eltern.

"Leider Alltag, trotz Zusage und Vertrag musste ich nochmal nachweisen, dass ich die Kriterien erfülle, als ich mal nachgefragt habe warum, kam als Antwort wir brauchen den Platz für ein Flüchtlingskind" , schreibt beispielsweise Caro Pöhlmann bei Facebook.

Der Check

Aus gesetzlicher Sicht dürfen Migranten- oder Flüchtlingskinder nicht bevorzugt werden. Sie haben aber denselben Rechtsanspruch auf einen Kita- oder Kindergartenplatz wie einheimische Kinder.

Das bestätigt etwa der Pressesprecher der Stadt Gelsenkirchen, Oliver Schäfer: "In Kitas werden grundsätzlich keine Kinder von Geflüchteten bevorzugt, da das Hauptkriterium für eine Aufnahme in einer Kita die Berufstätigkeit der Eltern ist."

Ab wann geflüchtete Kinder Anspruch auf Betreuung in einer Kindertagesstätte oder Kindertagespflege haben, ist unterschiedlich geregelt. Die meisten Bundesländer wie auch NRW gewähren einen Rechtsanspruch erst, wenn die Geflüchteten die Erstaufnahmeeinrichtung verlassen haben und einer Kommune zugeteilt wurden.