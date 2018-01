Weniger Flüchtlinge in NRW

Die Zahl der neu nach Nordrhein-Westfalen gekommenen Flüchtlinge ist 2017 auf insgesamt 53.343 gesunken. Das geht aus der aktuellen Asyl-Geschäftsstatistik hervor, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU ) am Dienstag (16.11.2018) in Berlin vorstellte. Im Jahr 2016 hatte die Zahl der in NRW bearbeiteten Erstanträge noch bei 196.734 gelegen.