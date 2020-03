Flüchtlingskrise: EU-Grenzen sollen dicht bleiben

Nach UN-Angaben harren am Dienstag (03.03.2020) rund 13.000 Migranten bei bitterer Kälte auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Sie hoffen darauf, den Grenzposten Orestiade zu passieren und in der EU Aufnahme zu finden. Griechische Sicherheitskräfte setzten in den vergangenen Tagen auch Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen.