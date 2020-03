Sind die NRW-Kommunen auf eine neue Flüchtlingswelle vorbereitet?

Viele der aus den türkischen Lagern kommenden Flüchtlinge wurden bisher an der griechischen Grenze teils mit Gewalt daran gehindert, europäischen Boden zu betreten. Auf der griechischen Insel Lesbos aber kommen bereits mehr Flüchtlinge per Boot an. Auch in NRW könnten demnächst wieder mehr Menschen eintreffen.