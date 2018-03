Flixtrain: Premierenfahrt von Köln nach Hamburg

Flixbus übernimmt den Vertrieb

Flixbus hatte zuvor testweise den früheren HKX (Hamburg-Köln-Express) fahren lassen. " Von Düsseldorf, Essen oder Köln ist man per Flixtrain ohne Umstieg genauso schnell in Hamburg wie mit dem ICE ", so Flixbus-Gründer André Schwämmlein. Die Züge stellt und betreibt wie beim HKX das Nürnberger Unternehmen BahnTouristikExpress, Flixbus übernimmt wie beim Bus nur den Vertrieb.

Vor allem für junge Reisende interessant

Die grünen Flixbusse sind schon bekannt

Für den Fahrgastverband Pro Bahn könnte der grüne Zug vom Bekanntheitsgrad der Flixbusse profitieren - gerade bei jungen Leuten. Inzwischen steigen jährlich rund 20 Millionen Passagiere in die grün lackierten Busse.

Es nützte nichts, nur Geld zu haben, man müsse auch Vertrieb können, so Pro-Bahn-Sprecher Lothar Ebbers. Der Hamburg-Köln-Express sei an der Strecke gescheitert, weil er die Züge nicht voll bekam.

Nahverkehr darf nicht leiden

Zum Preissystem sagt Ebbers: " Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Frage ist, wie die Deutsche Bahn künftig mit ihren Sparpreisen operiert und mit welchen Preisen dann wiederum Flixtrain darauf reagieren wird. "

Wichtig sei aber, dass der Nahverkehr nicht leide, wenn im Fernverkehr mehr Züge auf der Schiene sind, sagte Ebbers.

Flixtrain fährt mit drei Zügen

Als ernsthafte Bedrohung für die Deutsche Bahn sieht sich Flixbus noch nicht. " Wir fahren bis Sommer drei Züge ", sagte Schwämmlein der "Wirtschaftswoche". Die Deutschen Bahn hat alleine 280 ICE-Züge in ihre Flotte.

Stand: 23.03.2018, 06:00