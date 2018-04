Bei Bauarbeiten in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs ist vor einigen Tagen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll am Freitag (20.04.2018) entschärft werden. Zugreisende können laut Bahn den Hauptbahnhof voraussichtlich noch bis 14 Uhr nicht mit Fernzügen erreichen. Es werden stattdessen andere Bahnhöfe in Berlin angefahren.