Was muss sich in der Fleischindustrie ändern?

Mehr Kontrollen, höhere Löhne, teureres Fleisch

Was also tun? " Der Gesetzgeber könnte das alles allein regeln ", sagt der Gewerkschafter. " Aber die Politik hat hier in NRW den Arbeitsschutz auf null gefahren. Statistisch wird hier alle 20 Jahre ein Betrieb überprüft ". Helfen würden mehr Konrollen und die Anhebung des Mindestlohns. "In Coesfeld arbeiten unter 1.200 Arbeitern nur 250 Stammarbeiter", so Bickhove-Swiderski. Man müsse weg von diesen Subunternehmerstrukturen. Und der Verbraucher müsse sich an höhere Preise gewöhnen. " Es muss nur einer endlich machen. "

Stand: 11.05.2020, 14:29