Fleischindustrie: Veränderungen durch Corona?

Die großen Fleischfabriken in Deutschland geraten nach dem Corona-Ausbruch bei Marktführer Tönnies zunehmend in Bedrängnis. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministerium betonte, dass es schnellstmöglich einen Gesetzentwurf für die geplanten Verschärfungen beim Arbeitsschutz und einem weitgehenden Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche geben soll. Zudem fordern Agrarpolitiker der Union mehr regionale Schlachthöfe. Auch die NRW-Landesregierung will Billigangeboten beim Fleisch einen Riegel vorschieben.