Film Festival Cologne zeigt Kino-Premieren aus aller Welt und NRW

Für alle Film-Fans sind diese Tage noch einmal ein echtes Highlight. Zum 33. Mal findet im Kölner Filmpalast das Film Festival Cologne statt. Bis zum 26. Oktober werden unter anderem herausragende Spielfilme, Dokumentarfilme und Serien gezeigt.

Das internationale Event gilt als das größte Filmfestival in NRW . Auch in diesem Jahr stehen internationale Regiegrößen neben Newcomern aus aller Welt. Sechs Filme aus dem Programm sollen als Oscar-Kandidaten ins Rennen gehen. Hier gibt es das komplette Programm.

Eröffnungsfilm aus Frankreich

Sandra Hüller bei den Filmfestspielen in Cannes

Als Eröffnungsfilm wird Catherine Corsinis "Rückkehr nach Korsika" gezeigt. Der Streifen hatte es auch aufs Filmfestival in Cannes geschafft. Die französische Regisseurin Justine Triet wird außerdem in diesem Jahr mit dem Filmpreis Köln ausgezeichnet. Ihr Drama "Anatomie eines Falls" mit Sandra Hüller in der Hauptrolle wird in der Reihe "Best of Cinema Fiction" vorgestellt. Der Hauptpreis des Festivals kommt von der Stadt Köln und der Filmstiftung NRW. Er ist mit 25.000 Euro dotiert. Gezeigt wird unter anderem auch Todd Haynes Melodram "May December" mit Julianne Moore und Nathalie Portman.

Um den Filmpreis NRW konkurrieren elf fiktionale und zwei dokumentarische Produktionen, die hierzulande gedreht oder von Produzenten aus NRW inszeniert worden sind. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Mit dabei ist auch das Regiedebüt von Denis Moschitto und Daniel Rakete Siegel mit dem Titel "Schock".

Diversität und Digitalisierung im Festival-Fokus

Auch in diesem Jahr befasst sich das Film Festival Cologne mit mehreren Themen, die die Branche bewegen. Am 23. Oktober gibt es zum Beispiel eine Diskussionsrunde zum Bereich "Filmpolitik". Dazu wird auch Medienminister Nathanael Liminski ( CDU ) erwartet. Am 24. Oktober steht eine Konferenz auf dem Programm, auf der über den Umgang mit Diversität in der deutschen Film- und Medienbranche gesprochen werden soll. Und am 29. Oktober nimmt der European Series Day aktuelle Trends des seriellen Erzählens in den Fokus und beleuchtet die weitreichenden Veränderungen im digitalen Zeitalter.

Preisverleihung zum Schluss

Schauspielerin Nina Hoss

Zum Festivalabschluss werden am 26. Oktober im Palladium die Festival Cologne Awards verliehen. Im vergangenen Jahr ging der mit 25.000 dotierte Filmpreis Köln an den französischen Filmemacher und Oscar-Preisträger Michel Hazanavicius, bekannt für "The Artist" (2011) oder "Godard Mon Amour" (2017). Mit dem International Actors Award im Wert von 10.000 Euro wurde die deutsche Schauspielerin Nina Hoss ausgezeichnet.

Über dieses Thema berichtet der WDR unter anderem auch im WDR Fernsehen in der Lokalzeit aus Köln.