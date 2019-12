Einzelne Händler stoppen Böller-Verkauf

Hauptgrund: Tierschutz

Händler, die sich zum Böller-Verkaufsstopp entschieden haben, verweisen unter anderem auf den Tierschutz. Wie der Deutsche Tierschutzbund mit Sitz in Bonn informiert, sei der Feuerwerkskrach vor allem für Hunde und Katzen belastend, da sie ein äußerst feineres Gehör haben.

Hohe Feinstaub-Belastung

Genannt werden aber auch Umwelt- und Gesundheitsgründe. So verweist die Deutsche Umwelthilfe darauf, dass das Feuerwerk zum Jahreswechsel 16 Prozent des Feinstaubs verursacht, der in einem ganzen Jahr im Straßenverkehr entsteht.

Der Böller-Verkauf startet diesmal bereits am Samstag, 28. Dezember. Gemeint sind Knaller, Raketen und anderes Kleinfeuerwerk, das nur an Volljährige verkauft werden darf. Gezündet werden darf frühestens am 31. Dezember - in den Uhrzeiten unterscheiden sich die Städte und Gemeinden.