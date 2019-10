Bielefeld habe bereits aus Sicherheitsgründen Verbotszonen eingerichtet, darüber hinaus werde laut Presseamt ein Verbot aus rechtlichen Gründen abgelehnt. Auch Düsseldorf hat eine Sicherheitszone in der Altstadt, darüber hinaus werde - abgesprochen mit der Bezirksregierung Düsseldorf - ein Verbot ebenso abgelehnt. Auch in Köln wurde eine Verbotszone am Dom ausgesprochen. Hier ist das Zünden von Feuerwerkskörpern verboten.