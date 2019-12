Mehr Böllerverbotszonen an Silvester

Punkt 12 in der Silvesternacht wird es in vielen Innenstädten von NRW gefährlich: Jedes Jahr werden Menschen durch achtlos geworfene Böller schwer verletzt. Mehrere NRW-Städte haben deshalb auch in diesem Jahr Bannmeilen für Feuerwerk eingerichtet.

Betroffen sind vor allem die engen Gassen der Altstädte, in denen die Menschen zum Jahreswechsel eng gedrängt stehen. Auch sorgen sich die Städte wegen der Brandgefahr in ihren historischen Kernen. Ein Überblick.

Aachen: Erstmals hat die Stadt zum Schutz seiner historischen Bauten eine 55 Hektar große Bannmeile erlassen. Vor neun Jahren war es in der Silvesternacht durch eine Feuerwerksrakete zu einem Brand in der Nikolauskirche gekommen.

Köln: Wie schon seit drei Jahren ist rund um den Dom und in Teilen der Altstadt das Böllern verboten. An den Zugängen gibt es Taschenkontrollen. Erweiterte Sperrbereiche sollen bei Bedarf eingerichtet werden.