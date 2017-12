Keine Böller wegen Feinstaubs?

Contra

Markus Diekhoff, NRW -Landtagsabgeordneter und Umweltexperte der FDP : Die Warnung vor Feinstaubbelastung an Silvester ist eher Symboldebatte als relevanter Beitrag zur Luftqualität. In Deutschland ist der Feinstaub-Ausstoß seit Mitte der 1990er-Jahre von 329.000 Tonnen pro Jahr auf 221.000 im Jahr 2013 zurückgegangen. Dieser Rückgang - etwa durch moderne Filtertechnik - ist ein Erfolg.

FDP-Landtagsabgeordneter Markus Diekhoff

Auch im Tagesmittel am 1. Januar haben wir, von kleinen punktuellen Belastungen etwa im Ruhrgebiet abgesehen, in NRW einen Feinstaubwert, der nicht über einer normalen Innenraum-Belastung liegt. Wir müssen weiter an der effektiven Senkung der Feinstaubbelastung arbeiten - etwa in der Binnenschifffahrt oder durch Umrüsten von Busflotten im ÖPNV .

Ein Verbot des Silvesterfeuerwerks hätte hingegen keine nachhaltige Auswirkung auf die Luftqualität. Denn insgesamt betrachtet ist das Silvesterfeuerwerk kaum ein Faktor.

Wir sollten nicht durch eine neue Verbots-Debatte die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Umweltschutz gefährden. Die Warnungen des Umweltbundesamts vor Silvester-Feuerwerk halte ich für blinden Aktionismus - das grenzt an Panikmache. Raketen und Böller an Silvester gehören zur Tradition. Ein Zwang, darauf zu verzichten, würde Deutschland nicht gesünder machen.