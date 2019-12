NRW-Feuerwehrverband stellt sich hinter Präsident Ziebs

Im Streit um den Rückzug des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes ( DFV ) stärkt der NRW -Landesverband Hartmut Ziebs den Rücken. Der VdF NRW stehe " vollumfänglich hinter unserem DFV-Präsidenten Hartmut Ziebs ", schrieb der Vorsitzende Jan Heinisch in einer Stellungnahme nach einer Sitzung des Präsidialrats in Braunschweig am Freitagabend (06.12.2019).

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auf dieser Sitzung war beschlossen worden, dass im April 2020 ein neuer DFV-Präsident gewählt werden soll. Das ist nach Heinischs Meinung aber gar nicht möglich. " Da Präsident Hartmut Ziebs bis 2021 gewählt wurde und nicht zurückgetreten ist, befindet er sich nach wie vor im Amt ", so der NRW-Vorsitzende. Zuvor müsse der amtierende Präsident abgewählt werden.

Neuwahl ohne Abwahl "rechtswidrig"

Wenn das nicht geschehe, seien alle danach gefassten Beschlüsse rechtswidrig. " Diese werden wir je nachdem entsprechend beanstanden ", schrieb Heinisch. " Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir den Umgang mit Hartmut Ziebs für nicht korrekt halten ", erklärte auch der Sprecher des VdF NRW Christoph Schöneborn dem WDR auf Anfrage am Samstag.



Seit Wochen sei angekündigt gewesen, dass beim Treffen des Präsidialrats Beweise für das Fehlverhalten vorgelegt werden und eine Aussprache stattfinden sollte. " Die vorgebrachte Kritik an Ziebs rechtfertigt aber nicht, ihn des Amts zu entheben ", so Schöneborn.

Kein Zusammenhang zu Interview

Das DFV-Präsidium hatte Ziebs bereits im November das Vertrauen für eine weitere Zusammenarbeit entzogen und ihm nahegelegt, sein Amt abzugeben. Dieser hatte das in einem Interview unter anderem in Zusammenhang mit seiner Haltung gegen rechtsnationale Tendenzen gebracht.