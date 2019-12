Nach Querelen: Feuerwehrpräsident Ziebs tritt zurück

Nach Querelen innerhalb der Feuerwehr hat der Chef des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV) Hartmut Ziebs heute (14.12.2019) seinen Rücktritt erklärt. Hartmut Ziebs sagt in Wuppertal, es gehe um Mobbing, seitdem er vor rechtem Gedankengut in der Feuerwehr gewarnt habe. Nachdem er das öffentlich gemacht hat, ist er damit nach eigenen Worten " wohl in ein Wespennest getreten. " Immer wieder habe es Spitzen gegen ihn gegeben, so etwa nachdem er auf dem Christopher-Street-Day in Köln auf einem Wagen des „Netzwerk Vielfalt“ mitgefahren war. Ein weiterer Punkt sei die Einstellung einer Frau mit türkischer Herkunft gewesen.

Querelen innerhalb der Feuerwehr

Der Streit eskalierte im November und wird seitdem öffentlich ausgetragen. Das DFV-Präsidium hatte Ziebs bereits im November das Vertrauen für eine weitere Zusammenarbeit entzogen und ihm nahegelegt, sein Amt abzugeben. Das Präsidium des Feuerwehrverbandes gab als Grund für sein Rücktrittsforderung „neben strukturellen Aspekten, eine fortgesetzte gestörte Kommunikation innerhalb des Präsidiums" an. Der Streitfall hatte bundesweit für Empörung gesorgt.

Bedrohungen und Mobbing

Verband der Feuerwehren in NRW

Seitdem werde nicht nur er persönlich bedroht, sondern auch seine Familie, so Hartmut Ziebs. Ende November war vor seinem Wohnhaus eine unbekannte Flüssigkeit gefunden worden.