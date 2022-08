Feuerwehrleute aus NRW kehren aus Waldbrandgebieten in Frankreich zurück

Truppe aus Ratingen kehrt zurück

Unter den Rückkehrern ist auch ein vier Mann starkes Einsatzteam der Feuerwehr Ratingen. Der stellvertretende Amtsleiter David Marten ist sehr zufrieden mit dem Einsatz in Südfrankreich: Es habe keine Ausfälle oder Verletzte im Ratinger Team gegeben. Das habe sicherlich auch an der guten Zusammenarbeit mit den übrigen Kollegen aus Deutschland und Frankreich gelegen.

Das 4-köpfige Team der Feuerwehr Ratingen war eine Woche in Südfrankreich im Einsatz

"Die Einsatzkräfte haben das Gefühl, richtig was bewegt zu haben" , berichtet Marten. Die Führung der Feuerwehr Ratingen sei sehr dankbar, dass sich das Team in Frankreich so eingesetzt hat. "Wir sind aber auch sehr dankbar, dass Kollegen in Ratingen für das Team in die Bresche gesprungen sind, logistisch unterstützt haben oder etwaige Dienste der Kollegen in Ratingen kompensiert haben" , erklärt der stellvertretende Amtsleiter.

Nach einer Zwischenübernachtung bei Paris werden die Feuerwehrleute am Donnerstag wieder in NRW erwartet, heißt es in einem Update der Feuerwehr Bonn, die die Koordination der landesweiten Einsatztruppe übernommen hatte.