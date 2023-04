Feuerwehrsportler läuft 65 km für schwerkranke Kinder

Der Feuerwehrsportler hatte sich vorgenommen, am Wochenende 112 km mit 25 Kg Ausrüstung in 24 Stunden quer durch die Städteregion Aachen zu laufen. Diesen Gewaltmarsch durch zehn Kommunen im Regen hat er nicht geschafft. Trotzdem hat er Aufmerksamkeit für das Spendenprojekt des Vereins Mission Herzrasen erregt, der herzkranke Kinder unterstützt.

Psychische und körperliche Belastung

Stefan Hähnert und seine Unterstützer

Vergangenen Samstag startete Stefan Hähnert unter der Schirmherrschaft des Aachener Gesundheitsdezernenten Michael Ziemons am Flughafen in Merzbrück begleitet von der Feuerwehr Würselen, dem DRK , freiwilligen Läufern, die ihn in Teilstrecken begleiteten, den Drohnenpiloten Aachen und Fotografin Monika Corsten von Feuerwehrfotografie Aachen auf dem Quad.

Seine Motivation einen Benefitslauf dieser Größenordnung zu starten ist aus eigener jahrelanger Krankheit entstanden. Hähnert musste seit dem 9. Lebensjahr mehrfach am Rücken operiert werden und hat noch immer täglich mit Schmerzen zu kämpfen:

"Ich weiß was es heißt Schmerzen zu erleiden oder aufgrund von Krankheit gemobbt zu werden. Ich will zeigen, trotz Krankheiten kann man vieles schaffen.“ Stefan Hähnert, Feuerwehrsportler

Enttäuschung in der Nacht

Der Feuerwehrsportler hofft auf zehntausend bis 14.000 Euro Spendengelder. Mitte der Woche soll die Endsumme bekannt gegeben werden. Immer wieder steckten Passanten und Fans ihm Bargeldspenden zu. Auch im Internet sind Spenden möglich.

Nach der Freude und der Euphorie über die Unterstützung der Menschen in der Städteregion Aachen kam nach 30 Kilometern die Ernüchterung: Blasen aus Blut und Wasser und eine plötzlich aufgetretene Hautallergie machten das Laufen immer unerträglicher. Die Ärzte hatten ihm von dem Gewaltmarsch abgeraten, seine ohnehin alltäglichen Schmerzen ignorierte er.

Das Brennen der offenen Wunden konnte er nach 65 Kilometern aber nicht mehr ertragen und musste in Simmerath von zwei Feuerwehrmännern gestützt werden. Nach vier ungeplanten Stunden Pause ohne Schlaf, entschied das rund 20-köpfige Team um den Sportler, dass er nicht mehr weiterlaufen konnte.

Der Weg ist das Ziel

Stefan Hähnert hatte 900 Arbeitsstunden in das Projekt gesteckt. Er wollte den Lauf dennoch beenden und setzte ihn auf dem Quad fort. Vor ihm liefen symbolische Ersatzläufer, einmal die Stolberger Feuerwehr, ein anderes Mal Vereinsmitglieder von Mission Herzrasen. Während er die übrigen 67 km zurück zum Flugplatz Merzbrück unter Schmerzen durch den Regen fuhr, warteten dort Feuerwehrkameraden aus Würselen, Freunde und Familie auf ihn. Sie machten eine Löschfahrzeug bereit, um ihm eine Wasserdusche zu verpassen.

Tränen und Umarmungen

Nach 30 Stunden Hoffnungen, Regenschauer, Schmerzen und Niederlagen konnte Stefan Hähnert endlich unter großem Applaus am Ziel antreffen. Der Sportler, das 20-köpfige Team und Fotografin Monika Corsten sind erleichtert. Obwohl jede einzelne Bewegung offensichtlich schmerzte, umarmte der 24-jährige seine Mutter und Freunde unter Tränen.

Die Enttäuschung wich dem Stolz. Immerhin hatte der Sportler noch nie so viele Kilometer in so kurzer Zeit geschafft, freute er sich: "Es ist schade als Läufer zu sagen, ich muss aufgeben. Aber es geht um die Spenden für die Kinder und um meine Gesundheit. Kein Geld der Welt kann meine Gesundheit ersetzen.“ Wenn genug Spenden zusammenkämen, habe er sein Ziel erreicht.