Achtung, dünnes Eis - so geht Eisrettung

Drei Einsatzkräfte in Taucheranzügen hätten dort geübt, sagte eine Sprecherin. Ein Taucher habe jeweils das Opfer gespielt. Zunächst hätten die Retter ein Loch in das Eis geschnitten und den Betroffenen mithilfe einer Trage herausgezogen. Bei einer weiteren Übung habe das Opfer imitiert, in die Eisfläche einzubrechen.

Viele NRW-Feuerwehr warnen eindringlich davor, zugefrorene Gewässer zu betreten. Das eiskalte Wasser entziehe dem Körper schnell die Wärme, so dass innerhalb weniger Minuten eine lebensbedrohliche Unterkühlung drohe. Wenn ab Montag die Temperaturen ansteigen, wird das Eis noch gefährlicher.

Eis-Unfälle in NRW

Unfälle gab es in der vergangenen Woche einige: Trotz eines Absperrbands am Ufer hatte in Bergisch Gladbach ein 16-Jähriger einen zugefrorenen See betreten und war eingebrochen. Einsatzkräfte konnten den unterkühlten Jugendlichen mit einem Schlauchboot holen.

Im rheinischen Langenfeld waren am Mittwoch zwei 19-Jährige auf einem zugefrorenen See eingebrochen. Sie konnten sich noch selbst ans Ufer retten, wo jedoch einer von ihnen entkräftet liegen blieb. Auch er kam in ein Krankenhaus.

Ebenfalls am Mittwoch war ein Zehnjähriger bis zur Brust in einen Ententeich eingestürzt. Er konnte von Anwohnern gerettet werden.

Stand: 14.02.2021, 15:23