Feuerwehr fordert für Silvester Polizeischutz

Mehr Gewalt, besonders an Feiertagen

Keine Seltenheit: Angriffe auf Rettungskräfte

Übergriffe auf Rettungskräfte nehmen zu, besonders an Tagen, an denen Alkohol im Spiel ist: Silvester, Karneval oder Tanz in den Mai. Das sagen nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch Rettungssanitäter und Polizisten.



Studien bestätigen den Eindruck - amtliche Zahlen werden aber nicht gezielt erfasst.