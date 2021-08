Waldbrände in Griechenland: NRW-Feuerwehr hilft mit Spezialeinheit

Mit gemischten Gefühlen verabschiedet Carsten Schneider, stellvetretender Feuerwehrchef der Bonner Berufsfeuerwehr, am Sonntagmorgen seine Kollegen Richtung Athen. Knapp 60 Einsatzkräfte aus NRW sind nun mit einem Konvoi aus 19 Fahrzeugen auf dem Weg nach Griechenland, um den Kampf gegen die verheerenden Flammen in Griechenland zu unterstützen. " Wir hoffen, dass am Ende dieser Mission alle wieder wohlbehalten nach Hause kommen. " Der Einsatz ist nicht ohne Risiken, aber da machen sich hochausgebildete Spezialisten auf den Weg. " Wir sind gut vorbereitet ."

Man habe sich bereits vor einigen Jahren darauf vorbereitet, im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens eine solche Waldbrandeinheit zu entsenden, erzählt Schneider. Am Freitagabend dann kam der Startschuss von der EU für die Kollegen aus NRW. Dann musste alles sehr schnell gehen.

Spezialeinheit für Waldbrände

Der Konvoi: Abfahrt aus Bonn

Was ist das Besondere an dem Einsatz? " Die Strukturen sind natürlich ganz andere ", erklärt Lutz Schumacher von der Feuerwehr Bonn. " Wir arbeiten hier auf EU-Ebene mit anderen Ländern zusammen und sind der Dienststelle in Griechenland unterstellt ." Die Einsatzkräfte sprechen fließend Englisch und haben auch eine andere Ausrüstung dabei. Zum Beispiel geländegängige Fahrzeuge, darunter zwei Unimogs. Die Schutzkleidung ist dünner, wegen der großen Hitze. Auch schwere Motorsägen sind an Bord, um Bäume zu fällen und Schneisen zu schlagen, mit speziellen Haken könne der Boden aufgekratzt werden, um das Feuer aufzuhalten.

Anfahrt von über 2.000 Kilometern

Außerdem sei die Truppe autark. Ausgestattet mit Zelten und Verpflegung könne sie kurzerhand überall ihr Lager aufschlagen und sich selbst versorgen. " Wir haben natürlich schon Respekt vor dem Einsatz ", so Schumacher. Allein die Anfahrt von über 2.000 Kilometern durch mehrere Länder habe es in sich. " Das ist die längste Anfahrt, die wir je hatten ." Voraussichtlich am Donnerstag werden sie am Zielort eintreffen.

"Es ist eine biblische Katastrophe"

Wüten in Griechenland: riesige Waldbrände

In Griechenland wüten seit Tagen Waldbrände mit riesigem Ausmaß. Außer Kontrolle war am Sonntagmorgen zum Beispiel die Situation auf der Halbinsel Peloponnes. 70 Prozent der Gegend seien zerstört, sagte die Vizebürgermeisterin des Ortes Ost Mani, Eleni Drakoulakou. " Es ist eine biblische Katastrophe ." Auch im Norden der zweitgrößten griechischen Insel Euböa ist die Lage nach Worten des Bürgermeisters der Hafenstadt Istiaia katastrophal: " Wir sind allein. Unser Ende ist nahe ", sagte Giannis Kotzias dem griechischen Nachrichtensender Skai.

Allein in der Nacht zu Samstag mussten 1.153 Menschen mit Schiffen aus Küstenorten und von Ständen der Insel Euböa gerettet werden, weil keine andere Fluchtmöglichkeit mehr blieb, wie die Behörden mitteilten. Bei Athen kam ein Brandhelfer ums Leben.